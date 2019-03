Adrian Nartea: “Mulți mă întreabă dacă sunt Vlad”

Adrian Nartea savurează din plin succesul serialului VLAD (PRO TV) și spune ca este puțin luat pe sus de popularitatea personajului său. “Mă sperie că, de acum, va trebui să am grijă să mă îmbrac mai atent și când ies cu Brioche (cățelul nostru). Mă bucur de toate schimbările astea și trebuie să am grijă sa nu mi se urce la cap!”, spune Adrian Nartea.

Nici n-a debutat bine, ca serialul e lider de audiență. Flerul tău îți spunea că VLAD o să aibă succes la public?

Flerul meu nu zicea nimic, era atât de inhibat încât am lăsat rațiunea să facă toți algoritmii posibili. Știi, așa faci când ești într-o situație în care ai emotii și nu știi ce să faci, de fapt, aplici scenarii posibile, proceduri, ca la orice urgență sau calamitate. Știam ce am filmat timp de șase luni, știam ce echipă e în spatele proiectului, așteptările au fost mari și sunt mari, cumva ne-au fost confirmate așteptările. Acum să vedem ce se întâmplă cu următoarele episoade, oare lumea e curioasă despre ce se întâmplă în VLAD?

Cum a fost la filmări? Serialul e produs la standarde cinematografice și ați filmat și în stăinătate…

Eram obișnuit cu platoul de filmare, am filmat destul de mult înainte să fiu Vlad, de la reclame internaționale cu locații în Hollywood și Santa Monica, până la scurtmetraje studențești pe străzi întunecate din București. Ce vreau să zic este că m-am întâlnit cu toate condițiile posibile pe un platou de filmare, iar la VLAD am avut norocul și privilegiul sa găsesc condițiile și echipa pe care le găseam la fiecare reclama filmată aici. Iar, toată lumea știe că în România reclamele sunt cele mai profi și bine puse la punct proiecte cinematografice. În altă ordine de idei, la filmări am găsit oameni profesioniști, dedicați, de la care am învățat enorm și care mi-au devenit a doua familie.

Olimpia Melinte și Adrian Nartea la avanpremiera “VLAD”

Ce vrei să faci cu acest nou capital de popularitate câștigat datorită lui VLAD?

Nu știu… Încă nu realizez ce mi se întâmplă, doar observ că lumea e mult mai amabilă cu mine pe stradă, la benzinărie, oriunde mă duc… Mulți mă întreabă dacă sunt Vlad. Mă sperie că, de acum, va trebui să am grijă să mă îmbrac mai atent și când ies cu Brioche (cățelul nostru). Mă bucur de toate schimbările astea și trebuie să am grijă sa nu mi se urce la cap! (râde)

Îi cunoșteai pe toți colegii de platou din distribuția VLAD? Cu cine ai legat o prietenie strânsă?

Pe majoritatea îi cunoșteam deja. Pe unii de la workshopuri de actorie, pe alții de la reclame și evenimente, iar pe alții, de la televizor. Cu toții ne-am apropiat mult, ne suntem dragi și ne iubim. Îi admir enorm pe fiecare în parte și întotdeauna sper și vreau să-i fac mândri. Datorită lor, lucrurile au iesit așa cum au ieșit. Sper să vadă toată lumea acest efort comun!

Chestionar A List Magazine

· În ultimul mesaj transmis soției tale, modelul Alina Ferinceac, îi spuneai… Să-mi arunce o banană și ochelarii de soare, că nu mai urc în casă și mi-e foame!

·Cel mai recent, ai regretat că ai dat banii pe… Reparația la mașina mea cea veche.

·Ai vrea ca lumea să știe despre tine că… Pe lângă Vlad, mă cheamă Adrian Nartea (râde)

·Ai face schimb de vieți cu… John Snow sau cu un cavaler medieval.

·Un lucru complet inutil pe care îl ai acasă este… O narghilea.

Foto: PRO TV

by Monica Cismaru, March 11, 2019