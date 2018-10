Video : In The Sport Light – Raluca Aprodu, pasionată și pasională

Hello, Alisters!

Începem săptămâna cu In The Sport Light și Raluca Aprodu. Pe Raluca am văzut-0 acum mulți ani la o zi de naștere a unei cunoștințe comune, dar nu am avut niciun fel de interacțiune. Eu aveam vreo 16 ani și știu că mi-a atras atenția frumusețea ei naturală. De atunci au trecut mulți ani și ne-am reîntâlnit la interviu. Mi s-a părut neschimbată și chiar ne-am amuzat pe tema acelei zile de naștere. Între timp, Raluca este actriță și gazda feminină de la Ninja Warrior România, un show de televiziune difuzat pe Pro TV.

Am luat prânzul la un restaurant ales de Raluca, Tratorria Fresca. Ea și-a comandat o porție de paste cu fructe de mare, pe care trebuie să recunosc, le-am gustat și au fost absolut delicioase.

În timp ce noi stăteam la povești, la un prânz foarte gustos, Alexandra a fost responsabilă cu arsul caloriilor și a ales să facă un antrenament combinat: cardio pe bicicletă cu exerciții statice. Asta, pentru că Raluca se antrenează acasă făcând în mare parte cycling hill . Și, după cum știți, fiecare invitat ne provoacă să ardem caloriile prin felul lui de mișcare preferat.

În timpul interviului mi-am dat seama că Raluca este o tipă sensibilă, pasionată și… pasională. La un click distanță puteți afla mai multe despre Raluca Aprodu, dincolo de scenă.

Mulțumim Tratorria Fresca și W Le Club!

by Raluca Leafu, October 1, 2018