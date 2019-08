Vedere de sus: 8 cele mai spectaculoase priveliști din lume

Este minunat să străbați, la pas, străduțele pline de farmec ale orașelor. Ai parte, de-a dreptul, de o senzație incredibilă atunci când guști din tentațiile culinare ale fiecărei zone. Te bucuri enorm când în albumul de călătorii incluzi oameni noi și prietenii abia formate din vacanțe. Însă un oraș sau un pesiaj nu-l vezi cu adevărat în întregime până nu reușești să ai, de sus, o privire de ansamblu asupra cartierelor hype, asupra traficului agitat (sau, din contră, asupra peisajul aproape ireal) și, de ce nu, o fotografie splendidă cu un apus de soare de pe cea mai înaltă clădire din oraș. Care sunt cele mai spectaculoase priveliști? Să analizăm…

Top of the Rock, la Rockefeller Centre, în New York. Da, Empire State Building e spectaculoasă, dar și mai bine se vede întreg orașul de pe clădirea emblemă a orașului care nu doarme niciodată. Da, trebuie să stai un pic la coadă să prinzi intrarea (aici bilete online – https://www.topoftherocknyc.com) dar de la etajele 67,68,69 vezi cel mai frumos apus newyorkez sau luminile orașului. Ce să vizitezi în Manhattan? Ohoho… nu ți-ar ajunge săptămâni la rând. Dar bifează neapărat Central Park, Financial District, Brooklyn Bridge, străduțele din SoHo sau NoMad (noul cartier al hipsterilor), The Met, Guggenheim, dar și Madison Avenue pentru cele mai frumoase galerii de artă. Dacă mai ai o zi la dispoziție, închiriază o mașină și fă o plimbare până în Coney Island.

La capătul lumii. De pe Tablet Mountain, în Cape Town, Africa de Sud, vezi întregul oraș, Table Bay, Robben Island (închisoarea transformată în muzeu unde a stat închis Nelson Mandela), chiar și Cape Peninsula, cel mai sudic punct al țării. Practic, deasupra capătului lumii poți ajunge cu o telecabină, dar poți urma și unul dintre traseele de hiking din zonă. Dacă tot ai ajuns în Cape Town, când cobori de pe înâlțimi, vizitează centrul orașului, ia o mașină până la Capul Bunei Speranțe (dacă vrei să-ți aduci aminte de poveștile lui Jules Verne) și admiră pinguinii de pe plajă. O excursie cu barca pe estuar sau o vizită la podgoriile renumite din zonă pot completa experiența.

Victoria Peak, Hong Kong. Chiar dacă acum nu e cel mai inspirat moment să ajungi în provincia chineză, pune pe lista de must-see o vizită până la cel mai înalt punct al peninsulei. Din vârful cartierului ultraexclusivist Victoria se poate vedea arhitectura spectaculoasă a întregului oraș Hong Kong, portul orașului și insulele din depărtare. Merită să stai câteva zeci de minute la coada pentru telecabina care te urcă în vârf (informații aici – https://www.thepeak.com.hk/en). Explorează zonele tradiționale (cu ale lor magazine chinezești care vând tot felul de loțiuni și medicamente cu nume greu de citit), dar și zonele posh cu magazine de lux și relaxează-te în grădina Nan Liam, o oază de verdeață în mijlocul blocurilor zgârie nori. Dacă ai mai multe zile la dispoziție, fă o vizită până în insula Lantau, pentru a vedea una dintre cele mai mare statui ale lui Buddha.

Petrona Towers, Kuala Lumpur, Malayasia. Poți vedea această clădire impresionantă (două turnuri identice de 88 de etaje – cele mai înalte din lume) de oriunde din oraș. Și, la fel de bine, poți vedea tot orașul din vârful turnurilor Petrona și de pe podul de sticlă ce leagă etajele 41 ale celor două clădiri (fii pregătit să faci poze repede, nu poți zăbovi multă vreme pe pod – pentru informații despre vizita, gratuită, aici – https://www.petronas.com.my). Mai stai câteva zile în Kuala Lumpur? Ei bine… mai întâi fă o vizită în piața de noapte – și gustă din Nasi Kandar, felul tradițional cu orez și tot felul de sosuri delicioase.

Apoi, fă o plimbare până la templul Sri Mahamariamman, cel mai vechi templu Hindu din oraș, și încearcă să fotografiezi și să surprinzi scenele colorate de legendă aflate pe poarta principală. De văzut: parcul păsărilor, pentru colorații păuni, clădirea gării centrale și neapărat vezi dacă poți rezista vertijului la 335 metri deasupra solului, în Menara Kuala Lumpur.

Turnul Eiffel, Paris, Franța. Nu putea lipsi, desigur, de pe lista noastră. Turnul, construit în 1889, este un exemplu de arhitectură incredibilă. Dacă nu vrei să stai la coadă pentru lift, poți urca scările până la restaurantul faimos de la etajul 1 (cam 700 de trepte!). Din turn vezi grădinile Trocadero, Arcul de Triumf, Sacre Coeur (mai multe info – http://www.tour-eiffel.fr). Ce să faci după ce te dai jos din turn? Traversează până la Palais Tokyo și ai o altă perspectivă asupra turnului. Apoi ia-o la plimbare prin Paris, de la cochetele străzi din Saint-Germain la locurile din ce în ce mai hip din Marais. Louvre-ul, muzeul Galliera (http://www.palaisgalliera.paris.fr/en/node), unde găsești cele mai frumoase expoziții de modă, fă o plimbare cu bărcuța pe Sena, relaxează-te în grădinile Luxemburg sau în Tuilleries. Și, pentru că nu putem vorbi de Franța fără să vorbim de mâncare, iată care sunt cele mai cool restaurante din capitala Franței la această oră: Substance (https://www.substance.paris), Piero TT (Rue du bac – https://www.pierregagnaire.com), La Poule au Pot (în noua clădire renovată de la Les Halles – http://www.lapouleaupot.com) dar și Ibrik Kitchen, restaurantul imaginat de doi români în Rue de Mulhouse (https://www.ibrik.fr).

St. Stephans, Viena, Austria, catedrala construită între 1350 și 1433, este cel mai central loc al capitalei austriece. Și locul din care poți avea cea mai frumoasă vedere asupra orașului (mai exact, din turnul sudic) – pentru informații suplimentare, pe http://www.st.stephan.at. Poți vedea centru vibrant al Vienei, forfota turiștilor și poți admira, îndeaproape, arhitectura gotică. După ce te dai jos din turn, la doi pași găsești superbul muzeu Albertina (verifică aici pentru a vedea care sunt expozițiile curente – https://www.albertina.at/en/), dar și cafenele vieneze unde poți gusta, pe îndelete, și o felie de Sacher Torte. Rezervă-ți o zi din vizita ta în Vienna să ajungi la Schonbrunn Palace și, dacă ajungi după începerea stagiunii, în septembrie, caută un bilet la operă. Să mănânci? Ei bine… dacă ești curios să testezi diverse feluri de mâncare și bucătării, neapărat trebuie să pui pe hartă Naschmarkt – piața unde găsești cele mai bune standuri cu mâncare (de la tradițional vieneze la asiatice, italiene sau franțuzești). Pe http://vienna.info poți afla despre evenimentele în desfășurare în oraș și despre cele mai noi expoziții, concerte și locuri hip de vizitat.

Washington Monument, Washington DC, SUA. E un monument care se vede de departe – și nu doar pentru că restricțiile din zonă impun ca toate clădirile să fie mai mici decât Casa Albă. E spectaculos la cei 166 de metri și… atenție: anul acesta în septembrie se redeschide după trei ani în care a fost în renovare (lifturile au fost renovate deci urcarea spre priveliștea asupra parcului National Mall și Washington DC e mai ușor de surprins). De pus pe lista zilei: Librăria Congresului (și declarația de independență), Muzeul Aviației și Aeronauticii, Lincoln Memorial.

Harbour Bridge, Sydney, Australia. Mai știți acele vederi impresionante asupra Operei din Sydney și asupra orașului și apei? Ei bine, de pe podul acesta se pot obține toate fotografiile de care ai nevoie pentru un feed de Instagram ca la carte. O singură mențiune: ca să urci pe structura de oțel înaltă de 134 de metri ai nevoie de echipament special și de ghidaj (și de un bilet de intrare, bineînțeles – https://www.bridgeclimb.com). Vederea 360 de grade asupra portului și orașului merită însă să stai agățat de niște corzi în timp ce te urci pe arcul de oțel. Ce faci când te dai jos? Poți bea o cafea (Sydney este unul dintre orașele cu cele mai multe cafenele hip din lume), poți face o vizită de aproape la Operă (https://www.sydneyoperahouse.com/) și te poți plimba printre căsuțele fermecătoare din zona istorică Rocks. Evident, adaugă la acestea plajă, surf, galerii de artă și delicioase mici restaurante în China Town.

Foto: hepta.ro

by Alina Aliman, August 21, 2019