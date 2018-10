Top 5 orașe din Europa în care milenialii și-ar dori să locuiască

Recent, Nestpick, o platformă de imobiliare, a făcut un mic studiu cu privire la orașele în care milenialii și-ar dori să trăiască. Studiul a luat în calcul factori precum costul traiului, oportunitățile de job-uri și mijloacele de transport în comun etc. Iată mai jos care au fost preferințele persoanelor sub 30 de ani.

Amsterdam

Nu e de mirare că e primul pe lista preferințelor milenialilor, e unul dintre orașele-bijterie ale Europei. Deși e o destinație perfectă pentru vacanțe, cu ale sale peste 1.000 de poduri și și peste 2.000 de case-vapor, Red Light District, Muzeul Madame Tussaud etc., Amsterdamul găzduiește peste 170 de naționalități.

Berlin

Berlinul e acum orașul preferat de artiști din toate colțurile lumii, așa au și devenit celebre cartiere precum Neukoll sau Kreuzberg, unde majoritatea își stabilesc studiourile, bouticurile etc.

Munchen

De ce preferă tinerii să locuiască în Munchen? În primul rând, pentru că e considerat business hub-ul Germaniei, iar oportunitățile de joburi sunt pe măsură. Apoi, factori precum stilul de viață, diversitatea culturală sau faptul că e cel mai însorit oraș al Germaniei ar putea juca un rol decisiv în alegerile lor.

Lisabona

După cum scria și The Independent, conform unui studiu recent, 60% dintre tinerii cu vârste cuprinde între 18 și 35 de ani caută să se mute în străinătate. Ce spun tinerii care au ales Lisabona? Principalele motive care i-a îndemnat să ia în considerare Capitala Portugaliei au fost calitatea vieții, prețurile rezonabile și clima.

Antwerp

E orașul în care au studiat unii dintre cei mai mari designeri ai lumii, iar Royal Academy of Fine Arts e ales, an de an, de tot mai mulți tineri care vor să studieze arta și designul vestimentar.

Printre preferințele lor s-au mai aflat și Barcelona, Lyon, Paris, Valencia, Londra, Rotterdam, Praga ș.a.

by A List Magazine, October 14, 2018