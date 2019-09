Retrospectivă – Săptămâna Modei de la Milano

Săptămâna Modei de la Milano a venit la pachet cu tot felul de momente-cheie și cu lista tendințelor pentru sezonul următor. Iată mai jos o retrospectivă „la cald“ care te va ajuta să decodifici trendurile pentru primăvară-vară 2020.

Show-ul Max Mara a fost o paradă spumoasă de Bond Girls, în frunte cu Kaia Gerber, Gigi Hadid, Bella Hadid, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel. Am văzut costume de tot felul – fitted, oversized – costume cu cravată și vestă, deux-pieces, military caps, piese cu accent utilitar, rochii lungi din satin etc., iar din punct de vedere cromatic, Ian Griffiths, directorul de creație Max Mara, a jonglat cu nonculorile și culorile pastelate. Pe scurt, pentru sezonul primăvară-vară 2020, Max Mara propune power looks all the way, fie că vorbim de un costum din trei piese sau o rochie dintr-un material prețios, care urmărește silueta corpului.

Show-ul Ermanno Scervino a fost un amalgam de piese must-have, practic, îți doreai cam toate look-urile care ieșeau pe podium – jachete din piele, overall-uri din piele, costume din satin, construite impecabil, rochii vaporoase, pene, transparențe, iar paleta cromatică în mare compusă din culori neutre a fost din când în când întreruptă de piese cu imprimeu floral, polka dots sau animal print.

La Gucci, momentul de la începutul show-ului i-a cam făcut pe invitați să se întrebe dacă au nimerit unde trebuie, pentru că Alessandro Michele s-a hotărât odată cu această colecție să domolească loop-ul maximalist în care casa se scălda de când a preluat cârma și să exploreze o nouă direcție, a simplității, păstrând însă the gender bender looks și asocierile de piese în culorile tari.

Vivetta a venit cu o altă serie de look-uri memorabile când încă nu am uitat pălăriile cu ochelari încorporați sau gulerele grafice din sezonul trecut. Pe scurt, topurile cu mâneci bufante, color blocking-ul, fundele supradimensionate, dantela, broderiile, transparențele și pălăriile din registre diferite, purtate ca elemente statement, au fost „rămășițele“ de trecut pe listă ale show-ului.

La Elisabetta Franchi am văzut piese „de croazieră“, costume de baie întregi, dungi, swimming caps cu paiete și o serie de elemente marinărești care se răgăseau din loc în loc pe piesele din colecție – ancore pe tricouri și sweatshirts, colace de salvare pe costume de baiet etc. Cromatic, piesele au păstrat un joc între alb, negru, albastru și roșu, iar pe alocuri, bej.

Miucia Prada s-a reîntors odată cu colecția pentru primăvară-vară 2020 la rădăcinile simbolice ale casei, mizând pe stilul clean și urcând o notă în ceea ce privește styling-ul. Am văzut fuste în formă de A, cardigane, cămăși cu guler ascuțit și o reinterpretare cool a pălăriei de pescar.

Imprimeuri florale, checks, catifea, lycra, piele și culori neutre – ar fi câteva dintre cuvintele-cheie care descriu colecția Fendi pentru primăvară-vară 2020, care o are acum la cârmă pe Silvia Venturini Fendi.

Sportmax a venit cu harnașamente din piele purtate peste piese din materiale prețioase, cu power looks, jachete deconstruite și look-uri integrale din piele. Inspirația pentru această colecție a fost marea, cu toate acestea nu am văzut elemente definitorii precum dungile, ci mai degrabă o reinterpretare care funcționează perfect cu ADN-ul brandului.

Foto: hepta.ro

by Amalia Dobre, September 23, 2019