metoo este despre hărțuire, nu despre a întreba o femeie dacă vrea să pozeze nud. Text by Andreea Esca

De fiecare dată când merg la lansarea calendarului Pirelli oamenii îmi spun… a, calendarul ăla cu gagici mișto dezbrăcate. Ei bine, nu sunt mereu dezbrăcate, dar sunt mereu mișto și da, a venit acea vreme din an în care particip la lansarea iconicului calendar Pirelli. The Cal 2019, ediția cu numărul 46, poartă semnătura celebrului fotograf scoțian Albert Watson, cel pe care multă lume îl asociază cu portretul lui Steve Jobs, dar care spune că imaginea în care a reușit să-l pozeze pe Alfred Hitchcock (cu o gâscă în mână) a fost un moment important din cariera sa. Cu mai mult de 100 de coperte Vogue la activ și 40 la vestita revistă a anilor 70 Rolling Stone, Watson este și autorul multor campanii de publicitate ale unor branduri celebre precum: Prada, Chanel, Levis. Ca să nu mai vorbim de renumitul nud al lui Kate Moss pe când aceasta avea doar 19 ani.

Dar pentru că l-am amintit pe Steve Jobs, Watson a povestit ieri că mereu le spune personajelor sale să-și imagineze o situație ca să poată imortaliza niște expresii, trăiri, gânduri. Așa că lui Jobs i-a zis: “Imaginează-ți că tu ești pe o parte a mesei, iar de cealaltă parte sunt mulți, foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu tine, îți sunt împotrivă. Dar tu o ții pe a ta, pentru că ești convins că ai dreptate”. Și atunci Steve Jobs a zâmbit și a zis : asta e foarte ușor de făcut, pentru că exact asta trăiesc eu în fiecare zi”.

“Kate Moss are acel extraordinar talent de a se uita în cameră pe care nu-l găsești la multi actori care sunt buni în rolul pe care îl interpretează, dar în fața aparatului foto, când trebuie să fie ei înșiși, nu mai e același lucru”, spunea Watson într-un interviu.

Aștept cu nerăbdare să vă dezvălui fotografiile sale pentru Calendarul Pirelli 2019, realizate în aprilie la Miami și New York cu nume ca Laetitia Casta, Gigi Hadid, Julia Garner, Misty Copeland, Alexander Wang. Până trece ora embargoului vă spun însă că această ediție spune povestea a 4 femei care luptă, se sacrifică, încearcă să-și trăiască visele în realitate. Misty Copeland și Calvin Royal III interpretează doi balerini, Laetitia Casta și Sergei Polunin, o pictoriță și un balerin, iar pentru prima dată printre protagoniști este și un stilist: Alexander Wang, care interpretează rolul celui mai bun prieten al unei tinere de bani gata, rol deținut de modelul momentului, Gigi Hadid. Deși mulți dintre voi ați putea spune că cel mai cunoscut personaj din listă e Gigi Hadid, ei bine aflați că ea a fost de fapt înlocuitoarea Monicăi Belluci care a anunțat că nu mai poate veni, cu două zile înainte de shootingul pentru calendar. La prima întâlnire cu presa, o jurnalistă din Turcia îl întreabă pe Watson cum vede problema #metoo în contextul fotografiilor nud. “#metoo este despre a condiționa o modelă sau o femeie în general că, dacă nu face ceva, va fi persecutată în vreun fel. Nu despre a îi propune unei femei să pozeze nud. Propunerea este o întrebare clară la care ea poate răspunde cu DA sau NU. De altfel, eu le și spun să se gândească niște zile și apoi să-mi dea un răspuns. E alegerea lor la propunerea mea. Doar atât. E ca și atunci când inviți o femeie la cină. Dar în The Cal 2019 am ales o altă abordare, nu e cu sâni și sfârcuri. Însă dacă Pirelli și-ar fi dorit o ediție “nude”, nu aș fi zis NU ”.

Și dacă a venit vorba despre “nud”, eu am ținut să-l întreb pe balerinul-vedetă al calendarului, ucraineanul Sergei Polunin, devenit cetățean rus, de ce are pe piept un tatuaj cu Vladimir Putin?

“Pentru că eu cred că artiștii nu trebuie să alimenteze ura față de nimic, cred că ura provoacă ură, și a fost ca o reacție a mea față de un om care este lovit din toate părțile. Când cineva e atacat, mie îmi vine să-l protejez”.

Și pentru că nu vedeam respectivul tatuaj în toate fotografiile, l-am mai întrebat și dacă l-a șters între timp. “Nu, îl am și acum, doar că pentru anumite publicații îl acopăr. Dar chiar cred că trebuie să împărțim doar dragoste, ăsta e mesajul meu”.

Credit FOTO: Andreea Macri

by Andreea Esca, December 5, 2018