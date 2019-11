Pe 2 noiembrie, vă așteptăm la Cluj, la Half is Free

Pe 2 noiembrie 2019, între orele 10.00-19.00, pasionatele de fashion și nu numai sunt așteptate la Sala Sporturilor Horia Demian, pe Strada Splaiul Independenței, nr. 6, din CLUJ.

Branduri renumite la jumătate de preț vă așteaptă la Festivalul de Shopping, ediția de la Cluj. Iată lista designerilor care vor fi prezenți la Cluj!

Aer Wear, Antante, Antifashion, Antonia M, Bijuterii Urban Style, Bon Bijou, Boutique de stil, Carmen Ormenisan Concept Store, Candy Heart, Catalin Onocan, Catryoshka, Choofi, Concept a trois, Couture de Marie, Dana Dinu, Designs by K, Din Inima – designeri Moldova, Future Planet of Style, Differential Kraft, Emat Concept, Exclusives, Felicity Store, Florina Cimpoeru, Framboise, Gamuza, Irina Secriariu , Isabela Teodor, Izabela Mandoiu, Kinga Varga, L’armoire Boutique, La Maison de Confiance, Lisa&co, Luwa, Lyria povestea ta pictata, Maison Chouchou, Maison Ilia, Malluce, Melkior, Miniona, Miss Mary a little, Molecule F & Friends (Bluzat, GO Jewelry by Isabela Groza, Mayra Fashion, Raluca Mihalceanu, Una-i Luna), Monarh, Mosselle, Mr Scrubber, Murmur, Nagun, Naiv Clothing, Nani – Night After Night Indispensable, Narenj Fashion Boutique, Necta conf, Notorious Style, Ona Design, Palaria Dardalat, Pierra Lingerie, Pineberry, Radyioska, Gabriela Atanasiu Rochie de seara, Taf Romania, Trend Affair, Undress, Zea Borse.

Parteneri: IQOS, B-life si Europa FM.

Intrarea este liberă.

by A List Magazine, October 12, 2019