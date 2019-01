Paula Herlo, despre cele mai importante 3 momente din carieră

A luat un premiu Emmy pentru campania „Tu ştii ce mai face copilul tău?”. A prezentat sute de cazuri sociale şi mii de reportaje din spitale. A devenit (cum spun amândoi zâmbind), alături de colegul ei Alex Dima, „mama tradiţională” a unui viitor spital pentru copiii bolnavi de cancer, care se va construi cu ajutorul nostru, al românilor. Poate că pe alţii atâtea cazuri triste i-ar fi făcut morocănoşi. Pe Paula Herlo n-am văzut-o însă altfel decât cu zâmbetul pe buze. Pentru că, spune ea, „atunci când lucrurile nu se schimbă… intensific munca, nu o abandonez.”.

DE ALINA ALIMAN. FOTO: ALEX GÂLMEANU

De ce ești jurnalist?

Pentru că am terminat Facultatea de Confecții. 🙂 Asta m-a ajutat să găsesc firul roșu din fiecare poveste pe care o spun la „România, te iubesc!” Acum, vorbind serios, am ajuns jurnalist pentru că în 1998, după ce am auzit un anunț de angajare la radio PRO FM, am aplicat pentru un post de reporter la PRO TV Arad. Din ziua în care mi-am văzut primul reportaj pe post am știut că asta voi face toată viața.

Cea mai mare provocare din viața de jurnalist a fost…

Când am stat de vorbă cu un băiețel într-o secție de oncologie. Știam că în cazul lui tratamentul nu mai are efect și eram conștientă că stăteam de vorbă cu un copil care mai avea puțin de trăit. A fost o experiență care m-a marcat profund, dar care mi-a dat și motivația să mă zbat pentru înființarea Registrului Donatorilor Onorifici de Celule Stem. El era unul dintre copiii care poate ar fi supraviețuit dacă ar fi avut șansa să facă transplant de la un donator de măduvă neînrudit. România nu avea la acel moment o astfel de instituție, însă prin campania „Avem viață în sânge” făcută la Știrile PRO TV și România, te iubesc! am forțat autoritățile să înființeze această instituție cu ajutorul căreia azi sunt salvate zeci de vieți.

Cele 3 momente importante ale carierei tale au fost…

1. Când am fost angajată la PRO TV.

2. Când m-am transferat la PRO TV București.

3. Când alături de echipa Știrilor PRO TV am câștigat premiul Emmy la New York pentru campania „Tu știi ce mai face copilul tău?”.

Au apărut acum bloguri, Facebookul, toți oamenii sunt, într-o măsură sau alta, creatori de conținut. Cum îi convingi că trebuie să asculte punctul tău de vedere?

Cred că avantajul nostru este că știm să ne transmitem mesajele astfel încât să ajungă către o audiență largă. Ne spunem poveștile astfel încât fiecare să se regăsească în ele și să treacă la acțiune, atunci când situația o cere. Și mai cred că cei 20 de ani de experiență mă ajută să găsesc informațiile care dau greutate unui reportaj.

Cum arată bilanțul societății românești (din punct de vedere al unui om de știri) pe 2018? Ce trecem pe lista cu plus, ce trecem pe lista cu minus?

Suntem mai puțini cu 4 milioane și mai dezbinați. Clasa politică pare că și-a trecut țara pe persoană fizică și-și bifează agenda personală dându-și propriile legi. Spitalele sunt la fel de infecte, copiii tot mai flămânzi, iar în școli elevii scriu după dictare și învață pe de rost. 40% sunt analfabeți funcționali când termină studiile. România lui 2018 pare oprită în loc, animată de convulsii sociale. Ce văd eu ca pe un plus este faptul că politicienii au înțeles că, de fapt, principala opoziție e strada. Că poporul e deasupra celor care îl conduc, iar asta mi s-a confirmat odată cu începerea lucrărilor la spitalul de oncologie pediatrică pe care Asociația Dăruiește Viața îl construiește din donații în curtea Spitalului Marie Curie. 150 de mii de oameni au contribuit până acum în cel mai mare proiect social. Când autoritățiile își iau mâinile de pe viețile copiilor noștri, când e clar că nu le pasă, când realizăm în fiecare zi că educația și sănătatea sunt ultimele priorități, #noiconstruimunspital. Oricine poate ajuta cu SMS la 8864 cu textul SPITAL, donație lunară de 4 euro.

Cel mai important eveniment la care ai fost implicată vreodată direct a fost…

Cel mai important moment a fost cel în care s-a lansat stația PRO TV Arad, unde eram prezentatoarea jurnalului local. Mi-a fost frică toată ziua, dar când am intrat în direct nivelul de adrenalină a fost atât de sus încât am dus jurnalul până la capăt foarte bine. La final, după ce am ieșit din emisie, am plâns în hohote. Un alt moment a fost cel în care am auzit „And the International Emmy Award goes to… PRO TV”. Am urcat pe scenă să iau premiul și am uitat discursul pe care îl pregătisem în caz că vom câștiga. Au fost câteva secunde, care mi s-au părut ani.

Povestește-ne o întâmplare din culisele știrilor care a început foarte prost, dar s-a terminat cu bine…

Eram în timpul campaniei „Avem viață în sânge” și am primit un telefon de la Ministerul Sănătății. Eram anunțată că ministrul semnase ordinul de înființare al Registrului Donatorilor de Celule Stem pentru care militam și eram invitată la minister să văd documentul. Din primele rânduri mi-am dat seama că ministrul înființase altceva, mai exact Registrul Donatorilor de Organe, care nu avea nicio legătură cu pacienții ce sufereau de o formă de cancer al sângelui. Am avut atunci un schimb de replici destul de dur, dar la final a înțeles și câteva zile mai târziu era publicat ordinul prin care se înființa Registrul Donatorilor Onorifici de Celule Stem.

Îți vine vreodată să abandonezi munca asta atunci când vezi că lucrurile nu se schimbă, indiferent cât de mult spui despre ele?

Atunci când lucrurile nu se schimbă… intensific munca, nu o abandonez. Orice opoziție a autorităților nu face decât să mă provoace și mai mult. Au fost și momente de cădere în care mi-am spus că nu mai pot, dar am trecut peste asta pentru că satisfacțiile sunt uriașe. Plus că simt destul de des că asta e cea mai frumoasă meserie din lume.

Ai un rucsac pregătit pentru… cazul în care apare un subiect? Ce-ai în el?

Nu am pentru că nu sunt un jurnalist de eveniment. Dar dacă ar fi să-mi pregătesc unul, mi-aș pune câteva rânduri de haine comode și magneziu.

Cea mai emoționantă poveste de sărbători despre care ai scris a fost…

În 2001, de Sfântul Nicolae. Prin emisiunea „Dăruiești și câștigi” încercam să ajutăm un băiețel conectat la un aparat de respirat care stătea de un an în spital. Părinții nu-și permiteau să cumpere acest aparat de ventilație ca să-l ducă acasă. Așa că alături de colegii mei am pregătit o surpriză familiei și i-am anunțat în direct că vor primi acest aparat. Era ziua copilului de naștere, dar și ziua reprezentantului companiei care dona aparatul. Toată lumea plângea, iar eu extrem de concentrată să nu las lacrimile să curgă. Azi nu cred că aș mai reuși. 🙂 De la spital am plecat pe jos spre casă. Ningea cu fulgi mari, iar eu am avut atunci pentru prima dată confirmarea faptului că jurnaliștii au forța de a schimba viețile oamenilor și lumea în care trăim. Ăla a fost primul meu moment de glorie ca jurnalist. Îmi amintesc inclusiv mirosul orașului meu Arad, într-o seară sfântă de decembrie, când viața unui copil se schimbase definitiv cu ajutorul unui reporter aflat la început de drum pe care tatăl avusese curajul să-l abordeze pe stradă.

Ce te motivează să faci mai departe munca aceasta?

Toate schimbările palpabile pe care le-am făcut în România și le voi mai face. Sunt conștientă de puterea condeiului și a verbului meu. Știu să mă înconjur de oameni faini cu care sunt sigură că pot muta munții din loc. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută alături de colegii mei de la „România, te iubesc!” și pentru marele dar de a fi ajuns jurnalist cu o diplomă de inginer textilist.

