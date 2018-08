În vacanță, pe urmele filmelor celebre

Încă n-ai plecat în vacanță vara asta? Propunerile noastre te vor ajuta să iei rapid o decizie, mai ales că este vorba despre cinci destinaţii de film… la propriu.

SUB SOARELE ARZĂTOR AL GRECIEI

Vara nu se simte nicăieri mai bine ca pe o insulă, nu-i aşa? Iar cu o vacanţă în insulele greceşti pur şi simplu nu ai cum să dai greş. Numai că de această dată nu îţi vom mai propune mult prea aglomeratele Mykonos şi Santorini, ci te vom sfătui să te îndrepţi către mai micuţele insule Skiathos şi Skopelos, unde au ajuns şi Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan şi Dominic Cooper atunci când au filmat pentru primul Mamma Mia!

O să recunoşti imediat plaja Kastani din Skopelos, capela Agios Ioannis, aşezată tocmai în vârful unei stânci, peisajele spectaculoase, cu razele soarelui care se reflectă perfect în apa mării. O să te îndrăgosteşti iremediabil de aceste locuri, de muzică, de mâncare, de relaxarea oamenilor de aici. Şi o să te întorci cu amintirea unei vacanţe pe cinste!

AVENTURI EXOTICE PRIN INDIA

Ciudată, aglomerată, gălăgioasă, murdară, periculoasă, frumoasă, diferită: despre India se pot spune multe lucruri, dar niciodată nu va spune cineva că este plictisitoare. Şi poate că de-asta atrage această ţară oamenii ca un magnet pentru că are ceva fascinant în ea, iar acel ceva nu te lasă deloc să o treci cu vederea. Nici regizorii şi producătorii de film nu au trecut-o cu vederea, mai ales că publicul pare să iubească poveştile filmate aici. Printre ele se numără Slumdog Millionaire, cu acele cadre impresionante din Mumbai şi Agra, unde se află celebrul Taj Mahal, Lion, un tablou dezolant al mahalalelor indiene, sau The Best Exotic Marigold Hotel, filmat în Jaipur, un oraş căruia îi lipseşte faima Mumbaiului, dar care arată extraordinar graţie tuturor clădirilor, templelor şi palatelor pline de culoare. Iar dacă ajungi în India în perioada următoare, este obligatoriu să-l treci pe lista de must see.

PE URMELE BEDUINILOR DE LA PETRA

Deși situația a început să se mai schimbe în ultimii ani, Iordania este în continuare una dintre țările privite cu suspiciune de către turiști. Deși această țară nu a mai fost implicată într-un conflict militar de mai bine de 50 de ani, apropierea sa de Siria și Irak o transformă într-un loc periculos. Și e păcat, pentru că Iordania este de departe una dintre cele mai frumoase destinații în care vei ajunge vreodată. Un regat cu o istorie fascinantă, cu oameni modești și primitori, cu deșert și întinderi aride, dar și cu palmieri, plajă și mare, cu Petra. Petra este orașul de piatră al nabateenilor, un loc în care te vei pierde printre zecile de temple sculptate în stânca roșiatică. Peisajele de la Petra sunt unice în întreaga lume, aşa că nu e de mirare că oraşul a devenit platou de filmare pentru pelicule ca Indiana Jones and the Last Crusade sau Transformers: Revenge of the Fallen.

Iar dacă vrei să duci adrenalina la nivelul următor, aventurează-te pe urmele beduinilor în deşertul Wadi-Rum, acolo unde au fost filmate două dintre titlurile lui Ridley Scott, The Martian şi Prometheus, dar şi celebrul Star Wars: Rogue One.

DOLCE FAR NIENTE ÎN BELLA SICILIA

Undeva în nordul Siciliei, la scurtă distanță de Palermo, se află un orășel de care pur și simplu te îndrăgostești imediat. Și chiar dacă-l poți parcuge de la un capăt la altul în doar câteva ore, pe cuvânt că nu o să mai vrei să-l părăsești! Cefalù, căci despre el este vorba, este locul în care Giuseppe Tornatore a filmat Cinema Paradiso, povestea unui regizor care se întoarce în satul natal și rememorează întâmplările unui trecut tulburător, peliculă care, în 1990, a luat Oscarul pentru Cel mai bun film străin. Sunt multe atracții de văzut în Cefalù, inclusiv o catedrală uriașă, care datează din 1131, dar adevăratul farmec al orășelului îl vei descoperi doar hoinărind pe străduțele înguste, asemenea personajelor din Cinema Paradiso. Pornește chiar de la primele ore ale dimineții pentru a prinde răsăritul odată cu pescarii care ies în larg, rătăcește-te printre clădirile vechi și atât de frumoase, relaxează-te la plajă și bucură-te, la apus, de o cină delicioasă la o terasă de pe malul apei! În Cefalù chiar se mănâncă excelent, așa că-i musai să te răsfeți cu o caponata siciliana, preparatul lor tradițional, un cannolo și un pahar de vin!

by Bianca Sterie, August 16, 2018