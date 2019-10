Half Is Free revine la București, la The Ark, pe 5 octombrie

Pe 5 octombrie, revine Half is Free, iar noi o să fim acolo pentru o nouă sesiune de shopping cu grijă pentru buget, pentru că, după cum bine știi deja, toate produsele de la târg vor fi la jumătate de preț. Așadar, te așteptăm și pe tine să ne bucurăm împreună de reducerile pe care ni le-au pregătit designerii.

Designeri români ale căror creații le vânezi online sau în magazine își pun la bătaie cele mai râvnite piese la prețuri speciale, ceea ce face din Half is Free locul perfect dacă vrei să-ți infuzezi garderoba cu o doză serioasă de creații autohtone.

Așadar, te așteptăm la cea mai nouă ediție din București a târgului, care va avea loc, așa cum te-am obișnuit, la The Ark (strada Uranus, nr. 150), pe 5 octombrie 2019, de la ora 10.00 până la ora 19.00.

Intrarea este, ca de obicei, liberă!

Mai jos, lista completă a designerilor pe care îi vei găsi la Half Is Free:

Adelina Ivan, Aer Wear, Antante, Antonia M, Bon Bijou, Catryoshka, Chemistry, Choofi, Concept a Trois, Couture de Marie, Crom14, Dana Dinu, Dragan Ana Maria, Exclusives, Florentina Giol, Framboise, Funkykids, Georgette, Hard Coeur by Sore, I Heart Concept Store, Izabela Mandoiu, Kinga Varga, Komoda, Larisa Dragna, Laura Olaru, Lia Fia, Lyria – povestea ta pictata, L. Storojuc, Maison Chouchou, Maison Ilia, Malluce, Melkior, Metropolitan Jewelry, Millisimo, Miss Mary a Little, Molecule F&Friends (AEP Jewelry, Bluzat, CDIEM Accessories, Claudia Castrase, Claudia Florentina, GI Jewellery by Isabela Groza, Hairoin, Iguelle, L’Armoire, Lena Criveanu, Lisa & Co, Luwa Design, Mayra Fashion, Mirabilis Art Jewelry, Niko Bijoux, Raluca Mihalceanu, Una-i Luna), Monarh, Mr Scrubber, Muna, Musette, Naiv Clothing, Nighters, Nissa, Noon, OMRA, Pineberry, PNK, Rochiedeseara.ro by Gabriela Atanasiu, Traces of Heels, Colors of Love, Undress, Zor Zon.

Parteneri: IQOS, Europa FM, B-Life Botanicals.

