Decor de Crăciun. Ce recomandă Adela Pârvu

Adela Pârvu vine cu sfaturi prețioase care să ne ajute în decorarea casei de Sărbători!

„Am ales să-ți prezint azi un ambient unde toate decorațiunile de Crăciun completează foarte frumos interiorul casei, punând în evidență materialele naturale care predomină la nivelul finisajelor, o casă de vacanță gândită de arhitecții de la biroul Aresta Arquitectura, a cărei căldură este amplificată de luminițe, globuri și decorațiuni, toate lăsându-ți o senzație de natural, de firesc.

În funcție de cum este poziționat și decorat, el merită să fie reperul pentru întreaga decorare a casei. Aici bradul are globuri și decorațiuni preponderent albe, în loc de bază are un coș împletit, în loc de ghirlande are doar luminițe, astfel că aspectul lui natural, de verde este pus în evidență de decorațiuni și nu încărcat, ascuns de ele…

Cum decorezi ca impactul să fie unul maxim? Ai grijă să te raportezi la brad, la înălțimea acestuia. Este cel mai prezent în perioada Sărbătorilor, așa că ai grijă să fie vizibil din toate zonele de zi (living, sufragerie, eventual bucătărie) ale locuinței. Apoi, la nivelul corpurilor de iluminat poți pune mici decorațiuni, dacă acestea nu sunt deja foarte ornamentate. Când ai lustre cu cristale, pene sau alte materiale care au volum ori strălucire, nu mai are rost să le încarci. Însă, dacă ai corpuri de iluminat suspendate deasupra mesei, poți să le decorezi discret. După nivelul corpurilor de iluminat ai grijă la fereastră. Decorațiunile de aici pot fi și luminoase pentru că pe parcursul serii ele vor da o lumină plăcută, care se reflectă și în geam. Alt nivel este cel al mesei, în jurul căreia se strânge toată familia. Așa că decorul ei contează. ”.

by A List Magazine, December 13, 2018