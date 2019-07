Cele mai tari seriale pe care să le urmărești acum

Stranger Things 3 a fost un adevărat fenomen, așa că de-abia aștept să văd în ce direcție se vor duce lucrurile în următorul sezon. The Handmaid’s Tale e din ce în ce mai întunecat și încurcat și, sincer, nici nu știu cât o să mai pot rezista tensiunilor și abuzurilor din Gilead. Iar de gașca #Monterey5 din Big Little Lies nu pot decât să spun că sunt tare curioasă cât timp va mai rezista presiunilor subtile ale lui Meryl Streep, aka Mary Louise Wright, mama lui Perry (Alexander Skarsgård), care vrea să facă tot posibilul să afle adevărul din spatele morții fiului ei.

Dar pe lângă aceste titluri deja consacrate, vara asta am pus ochii și pe câteva seriale noi, numai bune pentru serile de binge-watching.

Euphoria

Nici măcar nu am știut ce potențial uriaș are Zendaya până nu am văzut-o în acest serial, în rolul lui Rue Bennet. Adevărul este că nu înțelegeam deloc hype-ul din jurul ei. Însă chiar este o actriță convingătoare, iar Euphoria este departe de a fi tipicul serial cu adolescenți americani. Producția urmărește un grup de elevi de liceu în procesul lor de maturizare, într-o lume a drogurilor, sexului și traumelor, un univers puternic influențat de social media.

În prim-plan este Rue, o puștoaică de 17 ani, care se luptă cu dependența de droguri și cu provocările vieții de adolescent. Viața ei se schimbă dramatic atunci când o întâlnește pe Jules Vaughn (Hunter Schafer), o fată care s-a mutat recent în oraș după divorțul părinților ei și care, la fel ca Rue, încearcă să își găsească locul. Serialul este disponibil pe HBO GO.

What/If

Departe de a avea impactul pe care mă așteptam să-l aibă asupra mea (ținând cont de promovarea imensă de care s-a bucurat), What/If, cel mai recent proiect al lui Renée Zellweger, rămâne un thriller care te ține în suspans pe tot parcursul celor zece episoade. Provocator și senzual, serialul pornește de la o premisă foarte interesantă: până unde ești dispus să mergi pentru a obține ceea ce îți dorești? What/If explorează consecințele acțiunilor unor oameni decenți, care încep să facă lucruri inacceptabile contrânși de împrejurări. În prim-plan este Anne Montgomery (Zellweger), o investitoare misterioasă, o femeie cu o agendă secretă, care lansează o propunere îndrăzneață și ciudată unui cuplu din San Francisco, aflat în căutare de fonduri pentru o nouă companie medicală. Serialul este disponibil pe Netflix.



When They See Us

O miniserie despre care nu se vorbește atât de mult pe cât ar trebui, o poveste care efectiv îți frânge inima, When They See Us urmărește drama prin care trec cinci adolescenți de culoare din Harlem, care ajung să fie acuzați pe nedrept de un atac brutal din Central Park, New York. În urma condamnării, viețile lor sunt distruse, iar șansa de a duce un trai normal este pentru totdeauna compromisă. Serialul este inspirat dintr-un caz real, care a avut loc în 1989 și care a fost supranumit Central Park Five. Mai târziu, după ani grei de pușcărie, cei cinci au fost eliberați și exonerați, dând în judecată statul New York pentru discriminare rasială și condamnare dată pe nedrept. Miniseria cuprinde patru episoade și este disponibilă pe Netflix.



El Pionero

Viața lui Jesús Gil, politician de origine spaniolă, mogul al fotbalului și magnat al proprietăților imobiliare, este una dintre cele mai surprinzătoare și extraordinare povești din ultimele decenii din Europa. Un personaj unic, el a spart tiparele din lumea politicii, a fotbalului și a proprietăților imobiliare din Spania. Controversat, excentric și profund arogant, Gil a știut cum să se apropie de public și a fost adorat de presa spaniolă. Cu toate acestea, el a sfidat legea și a fost urmărit în instanță ani la rând, până când procurorii au intervenit în Atlético de Madrid – clubul de fotbal peste care prezida de 16 ani – și l-a descalificat pe Gil ca primar al orașului Marbella. Serialul documentar El Pionero este disponibil pe HBO GO.

The Loudest Voice

Serialul produs de Showtime a adunat o distribuție de excepție (Russel Crowe, într-un rol de nerecunoscut, Sienna Miller, Naomi Watts și Seth MacFarlane) pentru a explora povestea lui Roger Ailes, fondatorul Fox News, bărbatul care a ajuns să conducă din umbră Partidul Republican, a cărui carieră a fost distrusă în urma unui scandal de hărțuire sexuală. În 2016, acesta a fost consultantul lui Donald Trump în timpul campaniei pentru președinție.

Foto: HBO România

by Bianca Sterie, July 14, 2019