Cele mai frumoase 10 plaje din lume

O plajă trebuie să-ți taie pur și simplu respirația pentru a fi inclusă în topul celor mai frumoase din lume. Fie că sunt situate în zone tropicale sau temperate, aceste destinații se remarcă prin farmecul unic.

1. Anse Source d’Argent, La Digue, Seychelles

@wildandabroad

Cu apele sale turcoaz, nisip alb și palmieri, Anse Source d’Argent pare creată de un scenograf de la Hollywood, dar este vorba de o frumusețe naturală. Una dintre cele mai fotografiate plaje din lume se află pe La Digue, a treia cea mai mare insulă locuită din Seychelles, iar accesul se face doar pe apă. Este destinația perfectă pentru scufundări, înot, snorkeling. Aici s-au filmat și multe producții cinematografice, precum ”Emanuelle”, ”Crusoe” sau ”Castaway”.

2. Blue Bay, Mauritius

@betises_en_stock

O vizită obligatorie când vizitezi Mauritius este partea de sud a insulei, care include unele dintre cele mai pitorești peisaje. Este preferata turiștilor datorită plajelor cu nisip fin, cu ape precum cristalul, numai bune pentru practicarea sporturilor nautice.

3. Pink Beach, Great Santa Cruz Island, Zamboanga, Filipine

@halugarci

Aici se găsesc unele dintre cele mai frumoase plaje din lume, iar câteva dintre ele au nisip roz, culoare dată de coralul sfărâmat și amestecat cu nisip. Accesul turiștilor este controlat, așa că e nevoie de programare pentru a vizita zona Zamboanga. Great Santa Cruz e o mică insulă locuită administrată de Zamboanga City, situată în sudul Filipinelor.

4. Piscinas Beach, Arbus, Sardinia

@spaiggiadipiscinas

Sculptate de mistral și decorate de arbuști de ienupăr și de măslini, Dunele Piscinas descriu un peisaj aproape nepământean, care se găsește pe Costa Verde, situată pe partea de sud-vest a Sardiniei. Plaja Piscinas, de o frumusețe sălbatică, situată într-o zonă izolată, este marcată de o parte și de alta de kilometri întregi de dune. În luna iunie, aici vin să-și depună ouăle broaștele țestoase.

5. Corniche, La Teste-De-Buch, Franța

@anna.m.sanz

Situată pe malul Oceanului Atlantic, în regiunea Aquitaine, plaja Corniche are două golfuri, fiecare cu o deschidere de 200 m de nisip și e protejată de un baraj. Este destinația ideală pentru kitesurfing și winsurfing. Teste-de-Buch are o istorie turistică ce datează încă din secolul XIX și e frecventat datorită peisajului idilic.

6. Noordwjk Beach, Olanda

După ce treci de câmpurile de lalele din sudul Olandei, între Amsterdam și Haga, dai de Noordwjk, oraș situat la mare, cu o plajă plină de restaurante și de hoteluri. În Noordwjk este amplasat și sediul Centrului European de Cercetare și de Tehnologie Spațială.

7. Plaja Catedralelor, Spania

Plaja Catedralelor este un monument natural, una dintre cele mai cunoscute plaje din Galicia, nordul Spaniei. Ceea ce o face specială sunt formațiunile calcaroase modelate de vânt și de apă. Datorită acestui lucru, stâncile au căpătat forme ciudate, care pun la încercare imaginația vizitatorilor.

8. Carmel City Beach, Carmel-by-the-Sea, California

@nikon_au_point_ou_presque

Plaja imensă cu deschidere la oceanul Pacific și orășelul cochet, plin cu case ca din basme, deținute de milionari, fac din Carmel by the Sea o alegere perfectă pentru petrecerea vacanței. Orășelul aparține de regiunea Monterey. Istoricul artistic bogat al zonei și amplasarea paradisiacă fac din Carmel perla stațiunilor de coastă din apropierea metropolei San Francisco. Aici are o casă și Clint Eastwood.

9. Lazy Beach, Cambogia

Situată pe insula Koh Rong Samloem, de pe coasta Sihanoukville, Lazy Beach este o destinație căutată pentru peisajele tropicale și apele albastre. Plaja e mărginită de o junglă, iar apa oceanului este calmă și limpede, ceea ce o face ideală pentru sporturile nautice.

10. Cannon Beach, Oregon, SUA

@world.nature.universe

Atracția principală este Haystack Rock, stânca impozantă formată din lavă, de peste 70 de metri, amprenta acestei zone. Cannon Beach a fost desemnată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, conform National Geographic. Zona de coastă e de o frumusețe mirifică, iar așezările turistice din zonă o fac una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din SUA și nu numai.

by Monica Cismaru, April 4, 2019