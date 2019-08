Cele mai bune destinații de vizitat în luna septembrie

Septembrie e o perioadă ideală pentru călătorii. Se deschide sezonul reducerilor, e mai puțin aglomerat și îți poți încărca pe deplin bateriile până la vacanța de iarnă. Iată în ce locuri îți recomandăm să mergi în prima lună de toamnă – ai parte de vreme plăcută și de o multitudine de obiective de vizitat.

Maldive

În iulie și în august e sezonul musonului în Maldive, dar ploaia încetează în septembrie. Chiar daca mai cade câte o aversă, temperaturile sunt ideale. Acum găsești o mulțime de opțiuni de cazări de lux la prețuri mult mai mici decât în full-season.

Croația

Temperaturile nu mai depășesc frecvent 30 de grade, iar marea aglomerație din lunile de vară se mai diminuează, iar prețurile scad. Poți face o croazieră pe Marea Adriatică pentru a vizita insule cu plaje paradisiace și porturi idilice, poți admira arhitectura venețiană și vizita festivalul Giostra din Poreč, unde se recreează un turnir medieval.

Corfu, Grecia

Destinația perfectă pentru septembrie. Căldura devine suportabilă și, astfel, te poți plimba în liniște pe străduțele din centrul vechi al capitalei Kerkyra, poți vizita numeroasele muzee și cele 39 de biserici. Un obiectiv de neratat în Corfu este satul Danilia de pe coasta de est, unde s-a filmat serialul de succes The Durrells și unde s-au mai filmat scene pentru producția James Bond – For Your Eyes Only. De asemenea, sunt recomandate excursii cu barca în portul din Parga și pe micuța insulă Paxos, un obiectiv nealterat de turismul de masă.

Pompei, Italia

Italia e o opțiune bună dacă vrei mâncare și cultură… pe pâine. Explorează în septembrie Pompei, orașul antic perfect conservat după erupția vulcanului Vezuviu în anul 79, d.C. Începe excursia cu Napoli, locul în care aterizezi, și apoi mergi cu autobuzul timp de 40 de minute către Pompei. Nu rata Muzeul Napoli, străduțele din Herculaneum și explorează vilele opulente și băile cu apă sărata din stațiunea Baiae pentru a vedea cum trăiau acum 2000 de ani senatorii, gladiatorii, sclavii și cetățenii romani.

China

Dacă ți-ai dorit dintotdeauna să vizitezi Marele Zid Chinezesc, acum e momentul. Temperaturile plăcute de septembrie sunt perfecte pentru a descoperi Beijingul și pentru a vedea urșii Panda Chengdu. Dacaă faci o croazieră pe râul Yangtze, te vei bucura de peisaje rurale mirifice. Orașele vechi de pe apă sunt de neratat dacă mergi în Shanghai.

