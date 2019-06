Cele mai bune destinații de explorat în luna iulie

Dacă încă nu ți-ai organizat itinerariul pentru concediul de vară, iată câteva propuneri de destinații pe care e ideal să le vizitezi în luna iulie, fie că-ți place să călătorești singur sau în compania prietenilor sau a familiei.

Seychelles

@visitseychelles

Este unul dintre cele mai populare locuri printre cei care caută destinații pentru luna de miere. Acest arhipelag din estul continentului african are mai mult de 100 de insule cu peisaje paradisiace, parcuri naționale și plaje cu nisip fin. Dacă visul tău e să-ți petreci vacanța într-un bungalou pe malul oceanului, atunci alege Insula de Nord din Seychelles.

Germania

@fotomanstyle

Chiar dacă Germania îți oferă experiențe plăcute în orice perioadă a anului, luna iulie e ideală de explorat această țară. Te poți pierde într-una dintre grădinile de vară, în parcurile răcoroase la un picnic, poți căuta comori ascunse prin târgurile de vechituri sau poți merge la festivaluri unde cântă cei mai apreciați artiști. E destinația ideală dacă îți plac drumețiile prin pădure sau castelele ca din povești din Bavaria.

Mexic

@mexicotropical

Mexicul este o comoară ce așteaptă să fie descoperită an și an de milioane de turiști. Pe lângă plajele idilice, Mexicul are o muțime de alte locuri de vizitat, bogate în istorie și în cultură – Peninsula Yucatan și ruinele mayașe. Dacă vrei distracție, atunci mergi în barurile de salsa și savureazăa celebra lor bere. Capitala Ciudad de Mexico este unul dintre cele mai eclectice orașe înconjurate de vulcani activi.

Franța

@lewis_cljl

Parisul e întotdeauna o idee bună, dar noi îți recomandăm să vizitezi în iulie regiunea Provence, unde te poți bucura de cele mai frumoase peisaje, vinuri alese și mâncăruri delicioase. Parada de Ziua Națională a Franței e de neratat, iar dacă vrei plajă și soare, Corsica e pentru tine.

Indonezia

@balilife

Această destinație este imbatabilă în ceea ce privește prețurile, fie că e vorba de Bali sau de altă regiune din arhipelagul indonezian, care cuprinde mii de insule. Relaxare, plajă, mâncare bună, peisaje, sport, scufundări, sailing, nimic nu lipsește de pe lista de petrecere a unei vacanțe memorabile în Indonezia.

Foto: @bali, @provenceguide

by Monica Cismaru, June 23, 2019