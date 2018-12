Ce designeri vin pe 15 decembrie la târgul Crazy Christmas

Ești pregătită de shopping? Mâine se-ntâmplă târgul de cadouri Crazy Christmas despre care ți-am tot povestit până acum și unde vei găsi cadouri pentru toată familia și, bineînțeles, idei noi în cazul în care nu ți-ai făcut deja lista. Dacă până acum am vorbit despre cadouri pentru copii, pentru prietenii tăi pasionați de deco ori te-am ademenit cu ponturi legate de cadourile pe care le poți face venind la târg, acum o să vorbim despre designerii pe care-i vei găsi mâine la Crazy Cristmas, între orele 10:00-19:00, la The Ark (intrarea este liberă).

Colega noastră Dana Păun vine la târg cu piese Aer Wear pe care probabil le știi deja, dar și cu unele noi-nouțe numai bune de pus sub brad și de purtat mult timp de-acum încolo – vorbim de rochii pentru revelion, tricouri cool și alte bunătățuri pe care le vei descoperi la târg. Bianca Popp aduce cardigane prietenoase, rochii din denim gros care te vor ajuta să traversezi sezonul ca o adevărată fashionistă. Molecule F vine cu o parte din arsenalul de designeri pe care-i are „sub aripă“: Abraham, AEP Jewelry, Ambar Studio, Claudia Castrase, Flash Jewels, GI Jewellery by Isabela Groza, Iutta, Lady Magpie, Lisa & Co, Lena Criveanu, Lucia Olaru, Mayra Fashion, Mihaela Gherlan, OV satchel, Pulse, Raluca Mihalceanu, Silkdom, Simina Filat, Una-i Luna. Și asta nu e tot, mai vin la târg Kinga Varga, Belmonton, Heart Coeur by Sore ș. a. Îți lăsăm mai jos o mică mostră, iar aici găsești lista completă de designeri care vor fi mâine la Crazy Christmas.

Aer Wear

Bianca Popp

Heart Coeur by Sore

Wooly jucării croșetate

Belmonton

Lisa & Co (Molecul F & Friends)

Blah Blah Gang (expozant nou)

Moon by Dana Rogoz

Bon Bijou

by Amalia Dobre, December 14, 2018