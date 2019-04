Ce citește Corina Caragea?

Prezentatoarea Știrilor din sport de la PRO TV este absolventă de Jurnalism și o veche și experimentată prezență pe micile ecrane. Astăzi, am fost curioși să vedem cum arată lista zilnică de lecturi a Corinei Caragea. Ce citește, pe lângă publicațiile de specialitate? Ce îi face plăcere să răsfoiască just for fun?

”Citesc mai toate marile ziare de sport din campionatele mari: Marca.es, Elmundodeportivo, Dailymail.co.uk, The Sun, Mirror.co.uk, Gazzetta.it, etc. Îmi iau informații atât de pe stirileprotv.ro, cât și de pe VICE sau Hotnews. Pentru zona de beauty urmăresc mai multe conturi de Instagram: Chiara Ferragni, Vogue Magazine, Sara Carbonero, Sincerelyjules. Tot de pe Instagram îmi iau informații din zona de travel, acolo sunt și bloggerii mei preferați – Pilotmadeleine, Thediaryofnomad, Beautifuldestinations, Nosnatrip.

@pilotmadeleine

Sunt jurnalist și sunt curioasă din naștere, așa că în fiecare zi îmi îmbogățesc sursele de informații. În era asta a Internetului, din fericire, informațiile circulă rapid, feedback-ul este instant și libertatea maximă, așa că profit. La rândul meu influențez oameni care vor să afle ponturi turistice, impresii sau să călătorească cu ochii minții din fața ecranului telefonului, prin conturile mele de socializare și prin blogul meu. Am un cont de Instagram special pentru travel (@i_am_a_traveller_soul), așa că sunt mereu online.”

Foto: PRO TV

by Monica Cismaru, April 9, 2019