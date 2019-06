Andreea Marin: “A existat un moment în care am hotărât să fac o curățenie serioasă în viața mea“

Andreea Marin, invitata de săptămâna aceasta la “Love is Fun, but Complicated”, a dezvăluit că întotdeauna și-a dorit să îmbătrânească frumos și se consideră o persoană cât se poate de normală.

“Mi-am permis să mă gândesc încă de la tinerețe spre bătrânețe și mi-am spus că eu vreau să îmbătrânesc frumos. Pentru mine, a trece prin viață frumos și demn înseamnă moderație și asta mi-am propus. N-o să fiu niciodată un model de caltwalk. Sunt o femeie normală, definesc normalitatea făcând abstracție de lumina reflectoarelor, de faptul că o persoană ca mine apare mai mult sau mai puțin în reviste, la televizor. Probabil asta nu e normalitate pentru cei ce ne urmăresc acum. A devenit pentru mine normalitatea mea, însă în celelalte aspecte de viață sunt cât de normală se poate. Am familia mea, bucuriile mele, necazurile mele, am momentele de cădere, momentele în care îmi doresc mai mult și o vervă în interiorul meu; și bune și rele, așadar”, a declarat Andreea Marin la Love is Fun but Complicated.

În ceea ce privește aspectul fizic, celebra prezentatoare tv a spus că își dorește să fie sănătoasă, fără să își impună neapărat să ajungă la un anumit număr de kilograme. “Din perspectiva aspectului fizic, lucrurile pot fi privite la fel: îmi doresc să fiu sănătoasă, să fiu echilibrată. Nu-mi doresc să am un număr anume de kilograme, un număr de centimetri în talie, nici măcar nu știu exact cam care ar fi pentru înălțimea mea idealul. Sunt destul de înaltă, am 1,76, cu tocuri am peste 1,80, asta mă ajută, dar sunt rubicondă și atunci, practic, grija mea, este în privința hranei, din ce în ce mai mult și aproape de vârsta de 40 de ani m-am apropiat foarte mult de ideea de grădină, pe care o îngrijesc personal. Sigur că cer sfaturi și sprijin de la oamenii care se pricep pentru că așa e și normal, să ne documentăm, să aflăm și să facem lucrurile din ce în ce mai bine de la oamenii care chiar știu să facă lucrurile bine”, a mai spus Andreea Marin.

Legat de sănătatea emoțională și de grija pe care o acordăm minții noastre și a felului în care gândim, Andreea Marin a mărturisit că a existat un moment în care și-a impus să facă o curățenie generală în viața ei.

“A existat un moment în care am hotărât, pentru că am văzut că nu merge altfel, și am hotărât să fac o curățenie serioasă în viața mea. Am redus drastic numărul oamenilor care intrau destul de des în viața mea, unii dintre ei aducând o energie pozitivă, alții aducând o energie negativă sau furând din energia mea atât de mult încât nu mai aveam timp pentru cei dragi mie, pentru familia mea, eu fiind genul de om care absoarbe energii din jur și care se implică. Îmi pasă de ce li se întâmplă celor din jur, dar uneori oamenii încearcă să și profite de felul nostru de a fi și când am realizat lucrul acesta am început să fac curățenie.

Tot ce lăsăm să intre în viața noastră sau în interiorul nostru, în minte, în mediul nostru de lucru sau de viață personală ne afectează. Și atunci am făcut curățenie chiar și în ideea că acum aleg clar ce privesc: ce privesc la televizor – a devenit foarte puțin ce privesc eu la televizor și, într-adevăr aleg ceva ce știu din start că m-ar interesa, că m-ar îmbogăți, că mi-ar aduce un plus în viață. Deși sunt om de televiziune și pasionată de acest domeniu am ajuns să mă uit foarte puțin la televiziunile generale”, a continuat Andreea Marin.

În plus, faimoasa prezentatoare tv a adus vorba și despre fiica ei și mesajele pe care i le transmite când vine vorba de sănătate relațională, lucrurile la care să fie atentă sau pe care să nu le facă în relațiile de prietenie și cu părinții.

“Fiica mea are 11 ani, dar copiii în ziua de azi sunt mult mai maturi în gândire, în fapte, sunt clar cu un pas, doi, zece înaintea noastră la aceeași vârstă. Când privim în urmă, realmente ne ia pe nepregătite experiența lor de viață la această vârstă. Adică noi ne tot spunem că sunt copii, dar ei sunt deja în mare parte maturi și chiar ieri am întrebat-o un lucru. Am zis: “Mami, ce crezi tu că e mai important pentru un om?” Am văzut-o că e mai matură și că, de fapt a fost teama mea, apropo de frici, că nu sunt pregătită pentru atâta maturitate și că nu știu eu încă să răspund la întrebări. Am întrebat-o: “Ce crezi că ne face fericiți pe noi, oamenii, generic vorbind, nu doar pe tine? <<Păi e foarte simplu, iubirea și familia!>> Și am stat să mă gândesc, oare cum a văzut ea, care e la vârsta la care totul pare că e un zbor, că iubirea este cel mai important lucru? Și am realizat că trebuie să îi pun o a doua întrebare:

Ce înseamnă iubirea? Ce i se pare ei că este iubirea? Și a zis: “Păi iubirea este tot! Iubirea pentru părinți, iubirea pentru cățelul meu, pentru animăluțele din jurul meu, iubirea pentru pentru tot ce fac eu la școală, pentru prietenii mei, pentru grădina noastră, pentru orice lucru mic din jurul meu.” Și mi-am dat seama că de fapt vorbim de valori; ce este valoare este valoare pentru noi toți, simțim, chiar dacă nu știm, cu toții la fel și simțim că iubirea aceasta este fapt motorul care ne împinge spre orice facem”, a concluzionat Andreea Marin.

by A List Magazine, June 20, 2019