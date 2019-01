Vacanța mea cu șarm. Sharm El Sheik, by Andreea Esca

Dacă vreți o destinație nu departe de casă, unde să fie cald în miezul iernii, dar și accesibilă ca preț, Egiptul este clar o opțiune. N-am mai fost în Sharm El Sheik de mulți ani, pentru că prietenii mei veneau mereu cu “frica de atentate”. Ei bine, anul acesta, am hotărât să mergem fără ei, pentru că eu chiar cred că mori atunci când trebuie să mori și pentru că mi-era dor să-mi fie cald, iarna:). Așa că ne-am luat copiii și pe iubitul Alexiei și am plecat în Sharm să petrecem acolo Crăciunul. Cum am o agenție de turism foarte aproape de casă (Cocktail Holidays), m-am lasat pe mâna ei. Ne-au propus Sunrise Arabian Beach Resort. În 3 ore eram în Sharm, iar, după 30 de minute de la aterizare, făceam poze pe marginea unei piscine, într-un loc unde temperatura este în jur de 26 de grade în perioada sărbătorilor de iarnă. Viață!

Ce am făcut zilnic? Plajă și citit, plimbări în deșert cu ATVul, scuba diving, snorkling, masaj și alte răsfățuri la SPA… Am ieșit de câteva ori și în oraș și aș recomanda cu drag să mergeți la cea mai șarmantă cafenea din câte am văzut prin lume “FARSHA” și să mâncați la un restaurant de pește extraordinar de bun “FARES”.

La hotel, cum eram în regim all inclusive, știți ce înseamnă să fie prea multă mâncare mereu, dar cele mai bune erau niște pâinici coapte pe loc de o egipteancă gospodină și cafeaua turcească la discreție. Mă așteptam la mai mult de la bufet având în vedere că specialitățile arăbești sunt delicioase, dar la restaurantele a la carte, unde poți mânca dacă îți faci rezervare (free of charge, pentru cei la all inclusive) am găsit multe bunătăți.

Am auzit că în oraș erau cluburi simpatice, dar, sincer să vă spun, pentru mine a fost o săptămână de odihnă. Ne culcam până în miezul nopții și ne trezeam după ora 9. Apa caldă și în piscine și în mare, iar chiar lângă pontonul de intrat în mare se face snorkeling și ai ce admira; corali și pești absolut superbi. Sunt și două tobogane de apă, dacă ai chef de distracție.

Iar, în cazul în care nu ați vizitat Piramidele, puteți da și o fugă până în Cairo, sunt curse cu avionul (charter) de dimineața până seara (în jur de 200 de euro) și excursii cu autocarul.

Dacă nu vreți să plecați din resort deloc, nu trebuie să ratați însă un TURKISH MASSAGE (bath), care este un adevărat ritual de răsfăț care durează aproximativ 3 ore, cu baie, scrub, împachetări, masaj și saune de tot felul.

Mi-a plăcut și m-am bucurat să retrăiesc apusul din Egipt, care eu cred că e cel mai frumos din lume! Sukran, Misr! Thank you, Egypt!

by Andreea Esca, January 8, 2019