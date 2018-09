Amalia Enache: “Mi-a fost furat aparatul foto, de la gât, în timpul unei transmisiuni”

Ar vrea să ajungă în Cuba, cu un rucsac în spate. Până atunci însă, Amalia ne povestește pe scurt câte ceva despre vacanțele ei de până acum și ne dezvăluie și motivul pentru care nu are nicio fotografie de la nunta Prințului William.

Orașul pe care nu îl poți uita: Rio de Janeiro.

Strada pe care te-ai întoarce oricând: Strada din Buenos Aires unde a crescut Alma când era bebe.

Bagajul ideal: Un rucsac cât un ghiozdan.

Plajă din filmul tău: Puerto Rico.

Intâmplare mai puțin obișnuită: Am confundat de la spate un băiat la o petrecere, l-am prins de mână, i-am cerut scuze apoi și i-am dat drumul, dar el a zis “vreau să rămân”. Și mi-a rămas.

Un restaurant altfel: În Kenya, un fel de all you can eat cu toate nebuniile de cărnuri. Am gustat și carnea de crocodil, e oribilă și am refuzat de leu.

Fotografie cu poveste: Nu am nicio fotografie de la nunta Prințului William pentru că mi-a fost furat aparatul foto, de la gât, în timpul unei transmisiuni, cu camera îndreptata spre mine. Eram sus, pe un coș de gunoi, în Soho, Londra, și un hoț a tăiat cureaua aparatului.

Un peisaj memorabil: Cappadocia.

Un hotel în care ai fost fericită: The Standard High Line New York.

Amintire dintr-o vacanță de vară a copilăriei: La mama-mare, în Oltenia, totul. Încă asociez ideea de fericire cu vacanțele acolo. Mirosul de apă cu săpun din lighean.

Un loc în care încă nu ai ajuns, dar ai vrea… Cuba.

by Nicoleta Nicolae, September 4, 2018