6 filme mai bune decât cărțile care le-au inspirat

Cartea sau filmul? De obicei, ecranizările cinematografice nu se ridica niciodată la valoarea literară a cărților care le-au inspirat, însă sunt și excepții de la regulă. Care dintre variantele cinematografice au fost mai reușite decât cărțile?

Jurnalul (The Notebook, 2004)

Regia: Nick Cassavetes

Scenariul: Jeremy Leven

Bazat pe: The Notebook (1996), de Nicholas Sparks

Toate ecranizările lui Nicholas Sparks seamănă între ele, iar dacă nu ești un fan al filmelor cu exces de melodramă și de romantism, nu vei aprecia nici cartea, nici filmul. Totuși, ecranizarea pentru Notebook iese din tiparul obișnuit și atinge mai multe corzi sensibile telespectatorilor, și asta numai datorită lui Ryan Gosling și lui Rachel McAdams.

Diavolul de îmbracă de la Prada

Regia: David Frankel

Scenariul: Aline Brosh McKenna

Bazat pe cartea: The Devil Wears Prada (2003), de Lauren Weisberger

Mare parte din filmul inspirat de cartea omonimă este făcut de Meryl Streep, care o interpretează magistral pe Miranda Priestley, redactorul-șef al revistei Vogue. În plus, cealaltă parte de merite merge către scenarista Aline Brosh McKenna, care oferă o profunzime și o complexitate nouă personajelor.

Psycho (1960)

Regia: Alfred Hitchcock

Scenariul: Joseph Stefano

Bazat pe cartea: Psycho (1959), de Robert Bloch

Filmul surprinde audiența cu felul în care sunt redate personajele principale, Marion Crane și Norman Bates, iar felul în care survine moartea lui Marion crește suspansul la cote imposibile și face din Psycho un clasic al genului. În plus, Norman Bates e un personaj și mai complex decât în carte și, culmea, la final, nu-l urăști din toată inima.

Nu există țară pentru bătrâni

Regia: Joel Coen and Ethan Coen

Scenariul: Joel Coen and Ethan Coen

Bazat pe cartea: No Country for Old Men (2005) de Cormac McCarthy

În acest film ecranizat după cartea lui Cormac McCrathy, frații Coen și-au imprimat foarte adânc stilul, iar rezultatul este o producție care te ține în priză și mai mult decât paginile volumului.

Nașul

Regia: Francis Ford Coppola

Scenariul: Mario Puzo și Francis Ford Coppola

Bazat pe cartea: The Godfather (1969), de Mario Puzo

Nu degeaba este considerat unul dintre cele mai bune filme ale tuturor timpurilor. Nu că romanul lui Mario Puzo n-ar fi la fel de bun, dar Coppola a ridicat Nașul la un nivel cnematografic care îți taie răsuflarea.

Fălci (1975)

Regia: Steven Spielberg

Scenariul: Peter Benchley și Carl Gottlieb

Bazat pe cartea: Jaws (1974) de Peter Benchley

În timp ce cartea este un thriller clasic, filmul e mai moderat în ceea ce privește violența și tensiunea – și asta, culmea, datorită bugetului scăzut al filmului și din cauza lipsei tehnicii pentru efecte speciale avansate. Totuși, rezultatul este unul remarcabil și vrei să revezi filmul iar și iar.

