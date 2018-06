5 oraşe europene spectaculoase şi accesibile, dar prea puţin cunoscute de turişti

În ultima vreme, tot mai mulţi oameni îşi doresc să găsească locuri noi în Europa, zone în care să descopere linişte, natură, autenticitatea aceea pe care oraşele mari nu prea o mai au.

Bineînţeles, Parisul, Roma, Londra, Amsterdamul şi Berlinul au farmecul lor şi nimeni nu poate contesta acest lucru, însă despre ele cu siguranţă auzi tot timpul. Tocmai din acest motiv, astăzi schimbăm puţin registrul şi ne ocupăm de câteva destinaţii europene absolut superbe, dar şi accesibile pentru cei care plănuiesc o vacanţă on a budget. Aşadar, dacă plănuieşti un tur al Europei în următoarea perioadă, iată cinci oraşe de inclus pe lista de must see.

Kotor, Muntenegru

Muntenegru nu este prima ţară care îţi vine în minte atunci când te gândeşti la o destinaţie de vacanţă, însă acest stat care de-abia în ultimii ani a început să se formeze (pe 3 iunie 2006 şi-a declarat independenţa faţă de Serbia) merită să îi acordaţi o şansă. Iar o excursie în Kotor este cu siguranţă o experienţă de neuitat. Situat pe coasta Mării Adriatice, la două ore de mers cu maşina de Dubrovnik, perla Croaţiei, Kotor ascunde peisaje naturale incredibile, cu munţi şi ape (în Golful Kotor o să îţi umpli tot cardul de memorie al aparatului foto), un port cu numeroase fortificaţii medievale, dar şi o cultură şi istorie aparte, având în vedere că, de-a lungul timpului, oraşul a fost condus de mai multe popoare (veneţieni, otomani, habsburgi). Iar dacă ajungi aici, adună-ţi toată energia şi urcă treptele spre Castelul San Giovanni, la o altitudine de 1 200 de metri: priveliştea merită tot efortul din lume!

Ohrid, Macedonia

Acest orăşel liniştit, ieftin şi prea puţin cunoscut în rândul turiştilor este situat pe malul Lacului Ohrid, unul dintre cele mai vechi şi cele mai adânci lacuri din Europa. La aproximativ 12 ore de mers cu maşina de Bucureşti, te aşteaptă un loc cu plaje spectaculoase, sate de munte în care vei trăi experienţe autentice, mâncare bună, fortăreţe şi biserici vechi, dar şi un inedit muzeu pe apă (Bay of the Bones). Nu uita să vizitezi şi împrejurimile oraşului: Parcul Naţional Galicica, situat între lacurile Ohrid şi Prespa, cu o floră şi faună unice, dar şi Mânăstirea Sveti Naum, de unde te vei bucura de cea mai bună privelişte a Lacului Ohrid.

Bled, Slovenia

Dacă s-ar face un top al celor mai frumoase oraşe situate pe malul unui lac, Bled ar trebui să ocupe una dintre primele poziţii. Acest orăşel din Slovenia, situat lângă lacul cu acelaşi nume, a început să câştige tot mai mult teren în ultimii ani şi pe bună dreptate, pentru că peisajele de aici sunt spectaculoase. În mijlocul lacului este Insula Bled, care găzduiește o biserică în stil baroc, ridicată la finalul secolului al XVII-lea, aceasta fiind şi simbolul oraşului Bled. Iar în rândul atracţiilor turistice nu nu trebuie ratate este şi Castelul Bled, așezat în vârful unei stânci. De sus, vei putea admira lacul în toată splendoarea sa!

Napoli, Italia

Dacă te numeri printre cei care iubesc Italia şi călătoresc an de an în această ţară, Napoli se numără printre cele mai bune opţiuni pentru cei care caută o destinaţie accesibilă de vacanţă. Cu bune şi cu rele (pentru că nu toată lumea apreciază haosul acestui oraş), Napoli este o aventură în sine. Turiştii nu vin aici în număr mare, preţurile la cazare şi mâncare sunt mai mici decât la Roma sau în nordul Italiei, însă arta şi cultura sunt… la ele acasă. Centrul istoric din Napoli face parte din Patrimoniul UNESCO, iar oraşul este plin de castele, biserici şi fortăreţe medievale. În plus, Napoli este şi paradisul celor care iubesc pizza, oraşul fiind renumit în întreaga lume pentru specialităţile sale. Sunt două locuri pe care trebuie să le vizitezi aici: Antica Pizzeria Port’Alba şi Antica Pizzeria Da Michele, care au devenit adevărate simboluri ale oraşului. În plus, din Napoli poţi ajunge cu uşurinţă în orăşelele de pe coasta Amalfi: Sorrento, Positano sau Ravello, dar şi pe Insula Capri.

Tallinn, Estonia

Dacă nu te-ai gândit până acum la o excursie în statele baltice, acum este momentul să o faci, pentru că preţurile din Estonia, Letonia şi Lituania sunt cam la jumătate faţă de cele din Europa de Vest. Iar printre locurile noastre favorite de aici se numără Tallinn, capitala Estoniei, care are absolut tot ce ţi-ai putea dori de la un oraş: cultură şi arhitectură, un centru istoric ce arată fabulos, mâncare bună, nenumărate locuri de relaxare şi distracţie.

Foto: hepta.ro, outnow.ch

by Bianca Sterie, May 12, 2018