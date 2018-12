12 idei de cadouri (accesorii & bijuterii) pe care le vei găsi la Crazy Christmas

Gata, e oficial, a început marea vântăroare de cadouri. Suntem în toiul perioadei în care facem liste și căutăm peste tot acele idei de cadouri care să ne placă și nouă, și celor cărora le oferim, așa că-ți propunem o variantă alternativă și ceva mai relaxată de shopping.

Pe 15 decembrie, între orele 10:00-19:00, te așteptăm la târgul de cadouri Crazy Christmas, la The Ark, str. Uranus 150, București. Dacă până acum am vorbit despre idei de cadouri pe care le poți face copiilor ori prietenilor tăi pasionați de deco ori de produsele handmade, azi o să îți propunem câteva idei numai bune pentru prietenele tale fashioniste, care sunt mai mereu cu wish list-ul plin de bijuterii și accesoriipe și care ar fi mai mult decât dornice să le primească de Crăciun.

Ce au special aceste piese? În primul rând sunt create de designeri locali, pe care-i vei întâlni la tărg și de la care poți afla mai tot despre produse, de la poveștile lor până la ideea din spatele procesului de creație.

În continuare, îți prezentăm doar o parte dintre bijuteriile și accesoriile pe care noi le considerăm cadoul perfect și pe care le vei găsi sâmbăta aceasta la Crazy Christmas – găsești aici lista tuturor expozanților.

Lisa & Co (Molecul F & Friends)

Bon Bijou

Iutta (Molecule F & Friends)

Lady Magpie (Molecule F & Friends)

Alexandra Nacu Ginissima

Corina Mardari

Millisimo

Metropolitan Jewelry

Simina Filat (Molecule F & Friends)

OVsachel (Molecule F & Friends)

Noah

Snob

by Amalia Dobre, December 10, 2018