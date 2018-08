Ne place la nebunie să citim și, mai ales, ne place să descoperim povești noi, care să ne țină cu nasul în carte, captivați de ce se întâmplă în paginile sale. Încercăm să găsim titluri faine lună de lună, dar, uneori, parcă tot la clasici și clasice ne-am întoarce. La poveștile minunate scrise de Austen, Brontë, Tolstoi sau F. Scott Fitzgerald. Despre ele, dar și despre multe altele vorbim astăzi, pentru că facem o retrospectivă plină de romantism: 10 romane de dragoste clasice de citit măcar o dată-n viață. Dacă nu ai făcut-o până acum, e momentul să te apuci de ele!

Anna Karenina – Lev Tolstoi

Tolstoi este fără doar și poate unul dintre cei mai mari scriitori din toate timpurile, așa că Anna Karenina, probabil cel mai cunoscut roman al său, nu putea lipsi din această listă. Cartea urmărește povestea unei vieți pline de îndoieli și suferința, viața Annei Karenina, o femeie condusă de o pasiune adulterină extrem de puternică. Pe lângă aventura sa care o conduce pe un drum fără întoarcere, Tolstoi analizează și înalta societate rusească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dezvăluindu-i ipocrizia.

Marele Gatsby – F. Scott Fitzgerald

Nimeni nu a documentat mai bine decât Francis Scott Fitzgerald era Prohibiției și a jazzului din America, o epocă a petrecerilor glamorous, cu artă și artiști în prim-plan. Iar Marele Gatsby e poate cea mai bună dovadă în acest sens. Povestea este relatată din perspectiva lui Nick Carraway, un tânăr ambițios, care se mută la New York, în apropierea casei unui misterios milionar, Jay Gatsby, ale cărui petreceri sunt deja o legendă în oraș. Pe parcursul romanului, Nick pune cap la cap piesele acestui puzzle complex care este viața lui Gatsby, un bărbat care trece peste niște limite incredibile în numele iubirii.

La răscruce de vânturi – Emily Brontë

Pornim acum pe urmele scriitoarele britanice, ale căror povești au fost și sunt în continuare o sursă de inspirație pentru generațiile noastre, romane care încă stârnesc interesul atât în rândul cititorilor, cât și în rândul oamenilor din industria filmului (Wuthering Heights/La răscruce de vânturi, de exemplu, a fost ecranizat de cinci ori până acum, cea mai bună producție fiind, în opinia mea, miniseria de televiziune cu Tom Hardy și Charlotte Riley în rolurile principale). Singurul roman al lui Emily Brontë, La răscruce de vânturi urmărește povestea de dragoste complicată dintre Catherine Earnshaw și Heathcliff, un orfan luat de pe străzi de domnul Earnshaw, tatăl lui Catherine. După moartea domnului Earnshaw, Heathcliff este supus unor umilințe groaznice de Hindley, fratele lui Catherine, și jură să se răzbune pe această familie.

Jane Eyre – Charlotte Brontë

Mergem mai departe și trecem la o altă soră Brontë, Charlotte, autoarea unui roman memorabil, ecranizat și apreciat în egală măsură cu cel al surorii sale. Volumul o are în prim-plan pe Jane Eyre, o tânără cu o copilărie extrem de dureroasă, care ajunge să lucreze ca guvernantă în Conacul Thornfield, casa unui bărbat foarte bogat, Edward Rochester. Deși relația lor este una complicată la început, cei doi ajung să se îndrăgostească unul de celălalt. Însă liniștea lor este tulburată de apariția unui personaj misterios din trecutul lui Rochester, care ascunde un secret teribil.

Agnes Grey – Anne Brontë

Încheiem trilogia Brontë cu Agnes Grey, romanul de debut al lui Anne Brontë, un coming of age story ce are la bază chiar experiența autoarei. Cartea urmărește povestea lui Agnes Grey, o tânără guvernantă a cărei familie rămâne fără avere în urma unui incident nefericit. În ciuda tuturor nedreptăților de care are parte, Agnes reușește prin forțele proprii să își ajute mama, dar și să își găsească fericirea alături de bărbatul pe care îl iubește.

Mândrie și prejudecată – Jane Austen

Probabil cea mai puternică voce a literaturii engleze, Jane Austen a scris un volum remarcabil, Mândrie și prejudecată, un tablou care zugrăvește excelent societatea engleză din prima jumătate a secolului al XIX-lea, o lume în care femeile erau împinse, mai mult sau mai puțin, către căsătoria cu bărbați foarte bogați, care să le asigure stabilitatea financiară lor și familiilor acestora. În Mândrie și prejudecată avem două personaje foarte puternice, orgoliosul domn Darcy și rebela Elizabeth Bennet, prinse în lupta dintre familiilor lor și diferențele sociale într-o epocă în care iubirea nu era tocmai o opțiune.

Madame Bovary – Gustave Flaubert

Gustave Flaubert ne propune să facem cunoștință cu Emma Bovary, un personaj chinuit, care ajunge să fie distrus de propriile iluzii și pasiuni. Căsătorită cu un bărbat banal, care nu îi oferă nimic din ceea ce își dorește, Emma se refugiază în cărți, dar și în brațele unor amanți egoiști, sperând că aceștia o vor salva de o existență pe care o neagă.

Departe de lumea dezlănțuită – Thomas Hardy

O poveste plină de răsturnări de situație, Departe de lumea dezlănțuită o are în prim-plan pe Batsheba Everdeen, o femeie tânără și încăpățânată, care se joacă în permanență cu inimile bărbaților care îi ies în cale. Asta până în ziua în care propria ei inimă este frântă și viața sa scapă de sub control, iar singura persoană care o mai poate ajuta vrea să plece de lângă ea.

Dragoste în vremea holerei – Gabriel García Márquez

În tinerețe, Florentino Ariza și Fermina Daza trăiseră o intensă poveste de dragoste, numai că relația lor este una interzisă și, în cele din urmă, cei doi pornesc pe drumuri diferite. Iar când Florentino află că Fermina se va căsători cu un doctor bogat, simte că viața lui s-a sfârșit. Deși își găsește echilibrul, bucurându-se de succes în afaceri și nu numai… (cele 622 de relații amoroase ar putea confirmă acest lucru), dragostea lui pentru Fermina rămâne la fel de puternică. Așa că, după 50 de ani, 9 luni și 4 zile de despărțire, Florentino își reînnoiește declarația de dragoste în fața femeii visurilor lui. I se va mai oferi, oare, șansa unui nou început?

Romeo și Julieta – William Shakespeare

Cea mai cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta încheie această listă de zece romane de dragoste clasice. Acțiunea din tragedia lui William Shakespeare are loc „aicea, în Verona-ncântătoare” și urmărește destinul a doi îndrăgostiți care provin din familii rivale și care luptă împotriva tuturor celor care încearcă să-i despartă.

Foto: pixabay.com

by Bianca Sterie, August 8, 2018