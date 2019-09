10 filme noi de văzut în octombrie la cinema

Luna octombrie se anunță a fi una extrem de generoasă la capitolul filme. Pe lângă faptul că ne vom revedea, în sfârșit, cu Angelina Jolie în Maleficent 2, unul dintre cele mai așteptate titluri ale sezonului, avem parte și de o revenire a îndrăgitului Joker, în interpretarea lui Joaquin Phoenix de această dată. Plus numeroase comedii, Mo, un film românesc absolut genial, și o reîntâlnire cu extravaganta Familie Addams.

Joker – Premiera: 4 octombrie

Joaquin Phoenix are o misiune grea în noul film Joker, pentru că știm cu toții că așteptările sunt extrem de mari atunci când vine vorba de interpretarea acestui personaj. Dar n-are cum să nu iasă bine dacă stăm să ne gândim la toată munca actorului de până acum. Cu această ocazie, ne reîntoarcem în Gothan și descoperim, pas cu pas, transformarea uimitoare a lui Arthur Fleck în controversatul Joker.

Mo – Premiera: 4 octombrie

Având ca punct de plecare o știre văzută de regizorul și scenaristul Radu Dragomir, filmul urmărește povestea unei studente, Mo (Dana Rogoz), care se află într-o perioadă complicată a vieții sale. După ce ea și colega ei, Vera (Mădălina Craiu), sunt prinse copiind și date afară dintr-un examen, cele două încearcă să obțină o a doua șansă de la profesorul lor (Răzvan Vasilescu). Dar când acesta le invită la el acasă, la cină, lucrurile încep să scape de sub control. De ambele părți.

Emigrant Blues: un road movie în 2 ½ capitol – Premiera: 11 octombrie

Emigrant Blues, în regia lui Claudiu Mitcu și Mihai Mincan, propune o interpretare neconvențională a unuia dintre cele mai mari fenomene de migrație din Europa secolului XXI. Filmul este construit ca un road movie atipic, un fel de ghid turistic neoficial al unei Europe diferite de cea din pozele agențiilor de turism. Rezultatul este o colecție de tablouri în mișcare: oameni care trăiesc departe de casele lor, permanent „străini”, permanent pe drumuri. Oameni care călătoresc mii de kilometri spre și dinspre noua lor casă; un portret al copiilor de imigranți români din Spania, unii născuți acolo, alții aduși din țară la vârste fragede. Frânturi vizuale despre dragoste, tinerețe și nostalgie.

Gemini Man – Premiera 11 octombrie

Regizat de Ang Lee, artistul care a făcut, printre altele, Brokeback Mountain și Life of Pi, Gemini Man îl are în prim-plan pe Will Smith în rolul lui Henry Brogan, un asasin de elită, ale cărui abilități unice l-au transformat adesea într-un dușman redutabil. Acum însă, pe urmele sale se află un agent care pare să-I intuiască fiecare mișcare. Doar că, până la un punct, niciunul dintre ei nu bănuiește legătura puternică pe care o au.

Dolor y gloria – Premiera: 11 octombrie

Regizorul Pedro Almodóvar colaborează din nou cu Antonio Banderas și Penélope Cruz și ne aduce o dramă emoționantă, Dolor y gloria, considerat deja unul dintre cele mai bune titluri ale sale. Un film autobiografic, în care Banderas joacă lui Salvador Mallo, un Almodóvar fictiv practic, Dolor y gloria punctează cu emoție aspecte mai puțin cunoscute din viața autorului și este, totodată, o odă a iubirii lui pentru cinema.

Maleficent: Mistress of Evil – Premiera: 18 octombrie

Disney lansează în octombrie unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei, Maleficent: Mistress of Evil, o nouă aventură fabuloasă, cu noi alianțe în lupta pentru protejarea regatului Moors. Maleficent (Angelina Jolie) și Aurora (Elle Fanning) încep acum să își pună tot mai multe întrebări despre relația lor și legăturile complexe de familie care le unesc, mai ales că viețile lor se complică teribil odată cu apariția unor forțe mult peste așteptările lor.

Jurnalul familiei – escu – Premiera: 25 octombrie

Jurnalul familiei – escu, în regia lui Șerban Georgescu, pornește de la premise că Unirea nu înseamnă doar un punct nervos pe axa timpului, ori o simplă bifă pe harta mândriei noastre. Este, mai degrabă, începutul unui drum care, la scara istoriei, e abia la primul pas. Filmul reprezintă o călătorie în spațiu și timp a mai multor generații, un tablou în care familia (-escu) e puntea de legătură între toate momentele care ne-au ținut uniți, dar care ne-au și dezbinat de-a lungul anilor.

Paradise Hills – Premiera: 25 octombrie

Emma Roberts joacă rolul Umei, o adolescentă rebelă, care se trezește într-o dimineață în Paradise Hills, o clinic de tratament de lux de pe o insulă, unde familiile bogate își trimit fiicele pentru a fi transformate. Într-o versiune mai bună, pe placul societății lor. Dar în acest loc ce pare desprins dintr-un basm, Uma nu se regăsește, așa că, în scurt timp, pune la cale un plan de evadare.

Zombieland: Double Tap – Premiera: 25 octombrie

În Double Tap, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Emma Stone și Jesse Eisenberg sunt pregătiți de o confruntare cu o grupare de zombies evoluați. Dar oare vor reuși ei să le facă față din nou?

The Addams Family – Premiera: 25 octombrie

Și da, era și timpul pentru o reîntâlnire cu familia Addams. De această dată, Morticia (vocea lui Charlize Theron), Gomez (vocea lui Oscar Isaac) și copiii lor, ciudăței și simpatici în același timp, se pregătesc pentru o reuniune de familie cu ocazia unui eveniment special.

Foto: outnow.ch

by Bianca Sterie, September 29, 2019